На территории бывшего завода "Арсенал" в Петербурге ликвидировали открытое горение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Открытое горение в здании на территории бывшего завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В 14:40 мск ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе ведомства.

Во вторник днем по адресу: улица Комсомола, 1, произошло возгорание площадью 400 кв. м. По этому адресу расположен офисный центр "Арсенал".

Как уточнили в главке МЧС, горение происходило в производственном здании. Горел утеплитель и тканная продукция. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.