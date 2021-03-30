{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На территории бывшего завода "Арсенал" в Петербурге ликвидировали открытое горение

Информация о пострадавших не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Открытое горение в здании на территории бывшего завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В 14:40 мск ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе ведомства.

Во вторник днем по адресу: улица Комсомола, 1, произошло возгорание площадью 400 кв. м. По этому адресу расположен офисный центр "Арсенал".

Как уточнили в главке МЧС, горение происходило в производственном здании. Горел утеплитель и тканная продукция. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Офис "Единой России" в Сыктывкаре эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва
На месте работают оперативные службы
Читать полностью