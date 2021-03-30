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В Зеленодольске возбудили дело из-за ранения собаки из арбалета

Фотографии животного со стрелой в голове появились в социальных сетях

КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Татарстане возбудили уголовное дело после сообщения в социальных сетях о собаке со стрелой от арбалета в голове. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Отделом дознания МВД России по Зеленодольскому району по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным")", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились фотографии раненой собаки, найденной в поселке Васильево, отмечалось, что она бездомная. Зеленодольская городская прокуратура провела проверку по соответствующему сообщению. Надзорное ведомство усмотрело в действиях неустановленных лиц признаки преступления по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным"). Материалы передали в отдел дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, расследование взято на контроль в прокуратуре.

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