Стрельба у дома забаррикадировавшегося мужчины в Подмосковье прекратилась

Как передает корреспондент ТАСС, никаких выстрелов и взрывов нет уже на протяжении получаса, но задержать самого стрелка пока не удалось.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, хозяин дома Владимир Барданов находится на втором этаже коттеджа, откуда он отстреливался и бросал гранаты, контролируя всю территорию своего участка.

В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений. Угрозы для его жизни нет. Ранее сообщалось, что около 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Подозреваемый, Владимир Барданов, постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов. Стрельбу он ведет из автоматического оружия.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования на контроль, на месте происшествия находится Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.