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Блокировка Суэцкого канала

CNN: суперлуние способствовало приливу, который помог снять с мели судно Ever Given

По данным телекомпании, оно способствовало возникновению приливной волны на 46 см выше нормы

ТАСС, 30 марта. Суперлуние способствовало возникновению приливной волны на 46 см выше нормы, которая облегчила работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего проход по Суэцкому каналу. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на экспертов.

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Отмечается, что за год происходит 12-13 полнолуний, но только 6-8 из них способны вызвать приливную волну такой высоты, как воскресное суперлуние, которое было первым в этом году. "Нередко эти приливы бывают на фут (около 30 см) выше, чем другие приливы в течение года, когда Луна находится дальше от Земли. Несомненно, что эти высокие приливные волны были частью стратегии по снятию с мели такого массивного судна", - указал метеоролог CNN Джадсон Джонс.

В субботу источник ТАСС в управлении Суэцкого канала сообщил, что начавшийся прилив способствует снятию с мели контейнеровоза и повышает шансы на его скорейшее возвращение в фарватер.

В понедельник контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen, который 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, был снят с мели. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль. В результате в очереди на проход выстроились порядка 400 судов.

В течение всех этих дней предпринимались попытки снять судно с мели. Сначала его пробовали просто стащить с помощью буксиров, число которых за эти дни возросло с пяти до 17, а затем в районе носовой части были проведены дноуглубительные работы.

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