CNN: суперлуние способствовало приливу, который помог снять с мели судно Ever Given

ТАСС, 30 марта. Суперлуние способствовало возникновению приливной волны на 46 см выше нормы, которая облегчила работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего проход по Суэцкому каналу. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что за год происходит 12-13 полнолуний, но только 6-8 из них способны вызвать приливную волну такой высоты, как воскресное суперлуние, которое было первым в этом году. "Нередко эти приливы бывают на фут (около 30 см) выше, чем другие приливы в течение года, когда Луна находится дальше от Земли. Несомненно, что эти высокие приливные волны были частью стратегии по снятию с мели такого массивного судна", - указал метеоролог CNN Джадсон Джонс.

В субботу источник ТАСС в управлении Суэцкого канала сообщил, что начавшийся прилив способствует снятию с мели контейнеровоза и повышает шансы на его скорейшее возвращение в фарватер.

В понедельник контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen, который 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, был снят с мели. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль. В результате в очереди на проход выстроились порядка 400 судов.

В течение всех этих дней предпринимались попытки снять судно с мели. Сначала его пробовали просто стащить с помощью буксиров, число которых за эти дни возросло с пяти до 17, а затем в районе носовой части были проведены дноуглубительные работы.