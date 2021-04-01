Алтайские власти подтвердили задержание представителя губернатора в Заксобрании края

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС./ Правительство Алтайского края подтвердило факт задержания представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) Стеллы Штань. Она задержана в связи с действиями, совершенными еще до назначения на эту должность, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев в четверг.

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был сразу проинформирован о задержании Стеллы Штань. События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как она начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС. В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные должны понести заслуженное наказание", - сказал Негреев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Задержание чиновницы связывают с мошенничеством. В региональном следственном управлении СК РФ ТАСС пока не комментируют данную информацию.

С 2008 года по 2016 год Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания. В 2018 году назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.