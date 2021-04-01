В частной московской клинике подтвердили факт смерти женщины, пришедшей на МРТ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Частная столичная клиника "Европейский медицинский центр" подтвердила смерть женщины, которая пришла на процедуры, до проведения которых она умерла из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клиники.

"ЕМС подтверждает факт случившегося. Смерть пациентки не связана с диагностическими медицинскими процедурами, которые представители медцентра планировали осуществить, и на которые приехала женщина. После того, как пациентке стало плохо, медперсонал клиники оказал необходимую помощь в соответствии с правилами и регламентами медицинской деятельности, в том числе в условиях реанимации. Однако спасти ее не удалось. На данный момент клиника оказывает содействие компетентным органам и предоставила всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Ранее источник сообщал, что женщина приехала в клинику на МРТ головного мозга и сдачу анализов, однако до процедур ей стало плохо и она была доставлена в реанимационное отделение. Спасти женщину не удалось, по предварительным данным, она скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности.