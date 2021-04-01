Британский суд впервые признал полицейского виновным в принадлежности к неонацистам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Лондонский полицейский Бенджамин Ханнэм был признан виновным в принадлежности к запрещенной неонацистской группировке. Как сообщает в четверг британский телеканал Sky News , это первый случай, когда сотрудника правоохранительных органов обвиняют в участии в террористической организации с праворадикальными взглядами.

По данным телеканала, 22-летний Ханнэм был признан центральным уголовным судом британской столицы Олд-Бейли виновным по делу о членстве в запрещенной группировке неонацистов National Action ("Национальное движение"), в предоставлении ложных сведений при устройстве на работу в полицию, а также в хранении документов террористического содержания. Полиция установила, что экстремист скачивал так называемый манифест норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

Согласно информации вещательной корпорации Би-би-си, Ханнэм проработал в полиции Лондона почти два года, прежде чем полиция обнаружила его данные в базе участников экстремистского интернет-форума, где он зарегистрировался в 2016 году. При устройстве на работу он дал отрицательный ответ на вопрос, состоял ли он когда-либо в организациях, "чьи устав, цели и заявления могут противоречить обязанностям полицейского по продвижению расового равноправия".

В настоящее время Бенджамин Ханнэм, находившийся под стражей с марта 2020 года, освобожден под залог до вынесения окончательного приговора 23 апреля. Ему грозит тюремное заключение.