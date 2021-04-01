СК начал проверку из-за обрушения кровли ангара на территории воинской части в Ахтубинске

АСТРАХАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства обрушения кровли ангара на территории воинской части в Ахтубинске в Астраханской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Проводится проверка по факту обрушения кровли металлического ангара на территории войсковой части 15650 в городе Ахтубинск, в результате которого один человек погиб, двое ранены, судьба еще одного пострадавшего неизвестна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обрушение металлической конструкции кровли произошло во время демонтажа ангара строительной организацией. На месте работает спецтехника по разбору завалов, продолжается поиск еще одного пострадавшего.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.