Двух мужчин арестовали за убийство подростка в Солнечногорске

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал двух мужчин по подозрению в убийстве 16-летнего студента из Москвы в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя в отношении двух мужчин, подозреваемых в убийстве 16-летнего московского студента, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в ночь на 30 марта подозреваемые в квартире в Солнечногорске пили спиртное с подростком и их знакомой. Затем мужчины и подросток покинули квартиру и на улице между ними произошла внезапная ссора, в ходе которой подозреваемые множество раз ударили ножом ребенка, который погиб на месте происшествия.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в квартире в Солнечногорске жестоко убили еще одного 15-летнего подростка, приехавшего туда из Зеленограда гулять, на его теле обнаружили 38 ножевых ранений. По обвинению в его убийстве арестован 26-летний местный житель.