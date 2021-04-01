СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Туле

ТУЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Туле после аварии с участием автобуса и двумя легковыми машинами, в которой пострадали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

Авария произошла в 08:30 в четверг на улице Путейской в Туле, в автобусе находились 17 человек. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе 13 медиков, ехавших в автобусе на работу. Шесть человек находятся в больнице, восемь человек отпущены на амбулаторное лечение, один от госпитализации отказался.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса марки ПАЗ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, а также проводится комплекс следственных действий, которые позволят установить объективную картину произошедшего, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, у 62-летнего водителя автобуса случился инсульт, после чего он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами, а затем врезался в металлический ангар.