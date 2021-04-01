СК возбудил дело после обнаружения тела мужчины в одном из районов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Красносельском районе Санкт-Петербурга тела 38-летнего жителя с травмами головы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Из материалов уголовного дела следует, что в ночь с 31 марта на 1 апреля 2021 года в помещении паркинга, расположенного в одном из домов по улице Адмирала Чирокова было обнаружено тело 38-летнего местного жителя с травмами головы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в паркинге дома на улице адмирала Черокова утром 1 апреля было обнаружено тело мужчины, замотанное скотчем. Установлено, что он занимался бизнесом. Также было установлено, что накануне несколько неизвестных мужчин избили сожительницу предпринимателя, связали ее и проникли в их квартиру.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия допрошены свидетели и очевидцы, назначены экспертизы.