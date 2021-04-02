{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: число жертв железнодорожной катастрофы на Тайване возросло до 48

Еще 118 пассажиров госпитализированы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Число жертв железнодорожной катастрофы на Тайване, по последним официальным данным, возросло до 48. Еще 118 пассажиров госпитализированы, сообщило центральное информационное агентство острова.

На эту тему
Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване. Главное
Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване.

Отмечается, что к настоящему моменту в деформированных вагонах поезда больше не осталось заблокированных людей.

Поезд Taroko Express, в котором находилось 350 пассажиров, потерпел крушение при выезде из тоннеля на востоке Тайваня в пятницу. По предварительным данным, поезд столкнулся с грузовой инженерной машиной, не поставленной на ручной тормоз и съехавшей со склона. В результате второй и третий вагон сошли с рельсов, последующие деформировались от ударов о стены тоннеля.

Суд Москвы 8 апреля рассмотрит жалобу на приговор осужденных в Калининграде за госизмену
Читать полностью