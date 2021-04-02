Блогера Эдварда Била могут арестовать за попытку обмана следствия после ДТП в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Суд имеет основания отправить блогера Эдварда Била под стражу из-за попытки ввести в заблуждение следователей в первые минуты после ДТП на Смоленской площади в Москве в четверг. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы семьи пострадавшей в ДТП.

"Сейчас ждем меру пресечения, которую изберет суд. Мне следователь не сказал, какую он будет просить (меру пресечения). Но, учитывая, что Бил после ДТП пытался ввести в заблуждение оперативно-следственную группу, а также ехал с подменными номерами, думаю, попросят арест. Основания для этого есть", - уверен адвокат.

Ранее адвокат Била Сергей Жорин сообщил ТАСС, что его подзащитный намерен оказать помощь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о случившемся.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала одна женщина - водитель Volkswagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения порядка десяти лет. Источник также сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился Youtube-блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что блогер задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет колонии. Обвинение блогеру пока не предъявлено.