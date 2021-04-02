Судно Ever Given совершило опасный маневр перед инцидентом в Суэцком канале

"Капитан контейнеровоза совершил неправильный маневр, в результате которого корабль сильно отклонился, и его занесло на мель, - цитирует арабская версия агентства представителей управления. - Действия капитана усугубили песчаная буря и сильный ветер, и все эти факторы привели к потере видимости и заносу судна на мель". В управлении добавили, что плохие погодные условия лишь усугубили ситуацию, но не были основными причинами, так как до контейнеровоза канал благополучно прошли порядка 12 других судов в тех же погодных условиях.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 мяпонской компании Shohei Kisen в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на снятие судна с мели, и операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна, после которых 17 буксиров вытащили контейнеровоз. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка протянулась почти до Индии.

Накануне с судна был извлечен черный ящик для изучения записей всех переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов, которым следовало судно до того, как село на мель, а также во время инцидента. По словам советника управления канала, главы следственной комиссии Сейида Шейши, у экипажа контейнеровоза была запрошена вся информация с начала кризисной ситуации и до самого конца. Как указал Шейша, "если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда", а процесс может затянуться на два года. В случае взаимодействия экипажа со следственной комиссией "вопрос будет решен в течение 3-4 дней", пообещал он.

Как ранее заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, судно вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд задержано до конца расследования инцидента и выплаты компенсации. Руководство водной артерии рассчитывают получить более $1 млрд от судна и его владельца".