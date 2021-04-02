Адвокат считает, что блогер Эдвард Бил не пытался запутать следствие после ДТП

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил после автоаварии на Смоленской площади пересел с водительского на пассажирское сидение в Audi не для того, чтобы запутать следствие. Такое заявление в беседе с журналистами сделал один из адвокатов блогера Геннадий Удунян.

"Он пересел, но не для того, чтобы сделать вид, что его не было за рулем. Если посмотрите видео, там видно, что водительское сидение после ДТП оказалось повреждено. Бил пересел, потому что получил травму спины после удара", - сказал защитник.