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Пожар на кухне Burger King в центре Москвы локализовали

Людей эвакуировали

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар на третьем этаже офисного здания на Зубовском бульваре в центре Москвы локализован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Возгорание, произошедшее на третьем этаже, локализовано. Обстановка спокойная", - сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание происходило в двух помещениях Burger King - на кухне и в подсобном помещении. Люди из ресторана эвакуированы. "В данный момент ликвидировано открытое горение, - добавил он. 

Площадь пожара составила 15 кв. м, уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что на Зубовском бульваре, дом 15, в офисном здании на третьем этаже начался пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Здание многоэтажное, на первых трех этажах находится ряд организаций - преимущественно кафе, рестораны и магазины.

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