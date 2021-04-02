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Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар, охвативший два помещения в Burger King, расположенном в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы, потушен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 16:11 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Днем в пятницу в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы начался пожар на третьем этаже. По данным источника ТАСС, возгорание произошло в двух помещениях Burger King - на кухне и в подсобном помещении. Пожар удалось локализовать, позже было ликвидировано открытое горение. Из здания были эвакуированы порядка 100 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м.

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