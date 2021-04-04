В Нижнем Новгороде локализовали пожар в ангарах с макулатурой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пожар в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 23:57 (мск) пожар локализован на площади 4 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекается 65 человек, задействована 21 единица техники. "Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, угрозы распространения огня нет.

Склады с макулатурой в Автозаводском районе по улице Монастырка загорелись вечером в субботу. Отмечалось, что площадь пожара составляла 3,5 тыс. кв. м.