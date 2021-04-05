СК возбудил дело после обрушения крыши здания спорткомплекса в Кировской области

ТАСС, 5 апреля. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о халатности по факту обрушения крыши здания спортивного комплекса "Вересники", сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту обрушения крыши здания спортивного комплекса "Вересники" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.