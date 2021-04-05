В Ростовской области арестовали семейную пару, подозреваемую в истязании ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Новошахтинский районный суд Ростовской области на два месяца арестовал мать девочки и ее отчима, которых подозревают в систематическом нанесении побоев ребенку. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, женщина совместно с супругом систематически избивали девочку 2014 года рождения. Ежедневно они связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, тем самым ограничивая свободу ее передвижения. "Фигуранты дела арестованы на два месяца", - сказал представитель СК.

В субботу сотрудники полиции после проверки информации о том, что ребенок находится в социально опасном положении, изъяли девочку из семьи и передали в медицинское учреждение. В пресс-службе добавили, что ребенок продолжает оставаться в медицинском учреждении, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Новошахтинска и ее 23-летнего супруга, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

На сайте СК России сообщается, что ход организованной в связи с инцидентом проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям органов профилактики, родителей и отчима. В управлении образования администрации города Новошахтинска ТАСС сообщили, что ребенку недавно исполнилось семь лет, в этом году девочка должна пойти в школу. Детский сад она не посещала. При этом семья не состояла на профилактическом учете.