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Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Сахалинской области

Без света ранее остались порядка 400 тыс. человек

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Электрообеспечение потребителей Сахалинской области полностью восстановлено, говорится в сообщении Министерства энергетики РФ. 

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Сахалинской области", - отметили в ведомстве.

Ранее из-за аварии на подстанции "Южно-Сахалинская" без света остались порядка 400 тыс. жителей Сахалина. 

В свою очередь в "Сахалинэнерго" журналистам подтвердили факт восстановления энергоснабжения потребителей на Сахалине. "Энергетики в оперативном порядке приступили к восстановительным работам на подстанции. Через два часа было восстановлено электроснабжение Тымовского и Ногликского районов, частично - областного центра - г. Южно-Сахалинска. В 21:21 (13:21 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей", - пояснили в компании.

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