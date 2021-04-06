МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Электрообеспечение потребителей Сахалинской области полностью восстановлено, говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Сахалинской области", - отметили в ведомстве.

Ранее из-за аварии на подстанции "Южно-Сахалинская" без света остались порядка 400 тыс. жителей Сахалина.

В свою очередь в "Сахалинэнерго" журналистам подтвердили факт восстановления энергоснабжения потребителей на Сахалине. "Энергетики в оперативном порядке приступили к восстановительным работам на подстанции. Через два часа было восстановлено электроснабжение Тымовского и Ногликского районов, частично - областного центра - г. Южно-Сахалинска. В 21:21 (13:21 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей", - пояснили в компании.