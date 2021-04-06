Шпигель заявил о готовности сотрудничать со следствием по своему уголовному делу

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Предприниматель Борис Шпигель заявил, что готов давать показания по своему уголовному делу и сотрудничать со следствием. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где идет заседание по жалобе на его арест.

"Я готов давать показания и сотрудничать со следствием. Я уже просил своих адвокатов передать это следователю. Я готов помогать, если смогу. Но боюсь, что мне осталось недолго. У меня настолько ухудшилось состояние здоровья, что скоро будет некого допрашивать", - сказал он.

Бизнесмен добавил, что, находясь в Израиле уже знал, что в отношении него ведется следствие, а его телефон прослушивается. "Но 20 марта я добровольно вернулся в РФ", - отметил Шпигель. В свою очередь сотрудник следствия заявил в ходе заседания, что после задержания Шпигель не признал вину и отказался давать показания.

Басманный суд ранее удовлетворил ходатайства следствия об аресте экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, Шпигеля и его супруги Евгении, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").