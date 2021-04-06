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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Прокурор считает, что Шпигель может вынудить свидетелей изменить показания в его пользу

Сам бизнесмен в ответ заявил, что влиять ни на кого не может и не собирается

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен и экс-сенатор Борис Шпигель, арестованный по делу о даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, может вынудить свидетелей дать нужные ему показания в том случае, если он окажется на свободе. Об этом заявила прокурор в ходе заседания Мосгорсуда по жалобе на его арест.

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"В настоящий момент следствие ведет активный сбор доказательств, оно особенно уязвимо к возможному негативному влиянию на него фигурантов. Находясь на свободе, Шпигель может повлиять на свидетелей, которыми являются сотрудники правительства Пензенской области, с тем, чтобы они дали показания в его пользу", - сказала представитель прокуратуры в обоснование отказа в удовлетворении жалобы обвиняемого.

Сам Шпигель в ответ заявил, что влиять ни на кого не может и не собирается.

Басманный суд ранее удовлетворил ходатайства следствия об аресте Белозерцева, Шпигеля и его супруги Евгении, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве")". 23 марта президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

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РоссияДело в отношении Ивана Белозерцева
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