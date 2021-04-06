Уголовное дело возбудили в связи с гибелью двух туристов в нацпарке "Югыд ва" в Коми

СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело после гибели двух туристов из Пермского края на территории национального парка "Югыд ва" в Республике Коми, они попали под лавину. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту гибели туристов на территории национального парка "Югыд ва" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы "Озерная", что в 100 км от города Печора, сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.

В рамках уголовного дела следственным путем будут проверены данные о причинах и обстоятельствах произошедшего, добавили в следственном управлении.