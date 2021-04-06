Уголовное дело возбудили в связи с гибелью двух туристов в нацпарке "Югыд ва" в Коми

СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело после гибели двух туристов из Пермского края на территории национального парка "Югыд ва" в Республике Коми, они попали под лавину. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту гибели туристов на территории национального парка "Югыд ва" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы "Озерная", что в 100 км от города Печора, сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.
В рамках уголовного дела следственным путем будут проверены данные о причинах и обстоятельствах произошедшего, добавили в следственном управлении.
Как сообщили ТАСС в следственном управлении по региону, подозреваемых на данный момент нет. "Уголовное дело возбуждено по факту [гибели двух человек], чтобы разобраться следственным путем с причинами и обстоятельствами произошедшего. Выживший участник группы не пострадал. Он допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля и отпущен", - сообщили ТАСС в следственном управлении.
Подробности инцидента
Как сообщили ранее ТАСС в ГУ МЧС по региону, маршрут был зарегистрирован, туристы имели разрешение на посещение нацпарка. По информации дирекции "Югыд ва", туристов предупреждали о запрете пребывания людей с техникой в той заповедной территории парка, однако "туристы съехали с основного маршрута, решив прокатиться между гор".
По данным учреждения "Спас-Коми" регионального комитета ГО и ЧС, сошедшая с гор лавина оказалась слишком большой - шириной около 800 м и длиной около километра, тогда как долина реки, по которой проезжали в тот момент туристы, составляет около 600 м. Первого туриста зацепило краем лавины, он смог выбраться сам и откопал свой снегоход. Двух его товарищей нашли лишь на следующий день к вечеру, их помогли откопать оказавшиеся там четыре туриста из Печоры. Они же при помощи спутниковой связи вызвали спасателей из "Спас-Коми". Погибшие мужчины находились под снегом на глубине 1-1,5 м. Спасатели доставили их тела в Печору.
Нацпарк "Югыд ва" ("Светлая вода"), учрежденный в 1994 году для сохранения природы Приполярного и Полярного Урала, является самым большим массивом первичных лесов в Европе, которые сохранились в нетронутом состоянии. Парк и граничащий с ним Печоро-Илычский заповедник входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО и именуются "Девственные леса Коми". Нацпарк "Югыд ва" является наиболее посещаемым в Коми среди туристов. Ежегодно он принимает более 7 тыс. путешественников. Их привлекают самые высокие вершины Урала: горы Народная, Карпинского, Колокольня, Тельпос-из, Сабля и символ парка - Манарага, а также порожистые горные реки.