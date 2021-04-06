Защита обжаловала арест главного нефролога Петербурга по делу об убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, обвиненного в убийстве жены, обжаловала решение о заключении его под стражу. Об этом сообщил журналистам его адвокат Михаил Иванов.

"С вынесенным решением Октябрьского районного суда защита не согласна, полагаем, что мера пресечения могла быть мягче", - сказал Иванов.

В 2010 году в Петербурге пропала врач Ирина Земченкова. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания полагать, что женщину убил ее супруг. Как полагает следствие, мужчина после убийства расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер, чтобы скрыть следы преступления, а затем заявил в полицию о том, что его супруга якобы бесследно пропала, уйдя из дома. На прошлой неделе Октябрьский районный суд в Петербурге постановил заключить Земченкова под стражу.

Земченков является главным внештатным специалистом-нефрологом (специалистом по болезням почек) комитета по здравоохранению Петербурга. По данным сайта Мариинской больницы, где Земченков работает заведующим отделением, он имеет звание кандидата медицинских наук, а также является автором более 100 публикаций по теме нефрологии.