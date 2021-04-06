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Расследование дела о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"

Осужденный за расстрел коллег в метро Москвы экс-полицейский Смирнов обжалует приговор

Его приговорили к 19 годам лишения свободы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бывший старший прапорщик полиции Алексей Смирнов собирается обжаловать свой приговор. Мосгорсуд приговорил его к лишению свободы на 19 лет. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Сергей Аристов, посетивший осужденного в столичном СИЗО-4.

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"Смирнов так и не признает вину в инкриминируемом ему деянии и собирается обжаловать приговор. Условия содержания он считает вполне нормальными. Просит правозащитников передать ему другие назальные капли, так как те, которые у него есть, ему не подходят", - сказал Аристов.

Первую треть наказания Смирнов будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции.

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РоссияРасследование дела о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"
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