Осужденный за расстрел коллег в метро Москвы экс-полицейский Смирнов обжалует приговор

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бывший старший прапорщик полиции Алексей Смирнов собирается обжаловать свой приговор. Мосгорсуд приговорил его к лишению свободы на 19 лет. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Сергей Аристов, посетивший осужденного в столичном СИЗО-4.

"Смирнов так и не признает вину в инкриминируемом ему деянии и собирается обжаловать приговор. Условия содержания он считает вполне нормальными. Просит правозащитников передать ему другие назальные капли, так как те, которые у него есть, ему не подходят", - сказал Аристов.

Первую треть наказания Смирнов будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции.