Адвокаты по делу нефролога Земченкова обратились в СК с просьбой пресечь утечки информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Адвокаты потерпевшей стороны и обвиняемого в убийстве супруги главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой пресечь все утечки информации по уголовному делу для того, чтобы не формировать негативное мнение о враче до решения суда. Об этом сообщил журналистам адвокат потерпевших по делу Александр Почуев во время совместной пресс-конференции адвокатов по делу.

"Мы с коллегами тут, конечно, на разных сторонах, но у нас единый процессуальный интерес, сегодня семья Земченковых в полном составе обращается в адрес [председателя СК] Александра Ивановича Бастрыкина с ходатайством о пресечении утечки информации от следствия с целью не допустить вынесения общественностью заранее обвинительного вердикта", - сказал Почуев.

Он добавил, что версия о причастности Земченкова к убийству супруги является стандартной, которую отрабатывало следствие долгое время. "Она была несколько десятков раз изучена и подвергнута критике, не найдя подтверждения. А тут после 11-летнего халатного бездействия следствия почетный член семьи [отец супруги Земченкова] Кононов Геннадий Александрович дошел до главного следователя нашей страны, последовала молниеносная реакция СК, и в результате за решеткой оказался глава семейства", - сказал Почуев.

Почуев также сообщил, что тело пропавшей в 2010 году врача Ирины Земченковой, не найдено.

"Все хотят установить истинную причину пропажи Ирины Геннадьевны [Земченковой], потому что СК до сих пор не нашел каких-либо веских доказательств того, что вообще это убийство, нет тела, нет следов, 11-летнее фактически бездействие следствия, вот этим семья очень сильно обеспокоена", - сказал Почуев.

Ранее в СК сообщали, что отец пропавшей женщины ходил на прием к Бастрыкину. Почуев сообщал, что для семьи супруги врача стало неожиданностью задержание Земченкова.