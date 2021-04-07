Пожар в здании комбината в Вологодской области ликвидировали

ТАСС, 7 апреля. Пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшего льнокомбината в поселке Красавино Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.

"Полная ликвидация пожара в 04:03", - сообщил представитель ведомства.

Во вторник в 20:45 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре в трехэтажном кирпичном здании бывшего льнокомбината в поселке Красавино. Оно не эксплуатируется с 2009 года, принадлежит индивидуальному предпринимателю. По данным ведомства, на момент прибытия первых пожарных кровля здания горела открытым пламенем на площади 2 тыс. кв. метров. Общая площадь здания - около 6,4 тыс. кв. метров.

В момент пожара никого из посторонних в здании не было, никто не погиб и не пострадал. На месте работали 13 пожарных расчетов, 29 человек, в том числе восемь расчетов от Вологодской области, еще пять - из города Котлас Архангельской области, который расположен недалеко от Красавино.