Блогеру Эдварду Билу 7 апреля предъявят обвинение по делу о ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Полиция в среду планирует предъявить обвинение блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня следствие столичного полицейского главка планирует предъявить обвинение блогеру, подозреваемому по делу о ДТП на Новинском бульваре. По ходатайству адвоката время перенесено на 16:00", - сообщили в главке.

Днем 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы блогер за рулем Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.