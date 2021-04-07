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ДТП на Садовом кольце
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Блогеру Эдварду Билу 7 апреля предъявят обвинение по делу о ДТП в центре Москвы

Тверской суд Москвы 3 апреля удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Полиция в среду планирует предъявить обвинение блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня следствие столичного полицейского главка планирует предъявить обвинение блогеру, подозреваемому по делу о ДТП на Новинском бульваре. По ходатайству адвоката время перенесено на 16:00", - сообщили в главке.

Днем 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы блогер за рулем Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

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