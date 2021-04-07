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Ущерб от пожара на льнокомбинате в Вологодской области составил более 10 млн рублей

В здании полностью сгорела кровля на площади 2 тыс. кв. м

ВОЛОГДА, 7 апреля. /ТАСС/. Ущерб от пожара на кровле бывшего здания льнокомбината в поселке Красавино Вологодской области составил около 10 млн рублей. Столько средств потребуется на восстановление кровли, которая выгорела полностью на площади 2 тыс. кв. м. Остальное здание не пострадало, сообщил ТАСС собственник имущества, предприниматель из Саратовской области Саркис Аликян.

"Ущерб не сильно серьезный, крыша сгорела, около 10 млн рублей нужно, чтобы ее восстановить - все вычистить и построить заново. Больше ничего не пострадало, здание не просело, на станки только гарь немного попала. Там перекрытия железобетонные - советские, прочные, надежные. Сейчас нужно разобраться в причинах пожара, дальше будем думать, что делать с этим имуществом. Самое главное, что там никто не погиб и не пострадал", - сказал ТАСС предприниматель.

Он видит в произошедшем "диверсию". "У нас конфликт с арендатором здания, который не хотел заключать договор аренды, хотя мы снизили арендную плату в 10 раз и предложили ему арендные каникулы на декабрь - январь. Но нам же нужно платить налоги, обеспечивать охрану, и когда мы попросили арендатора освободить помещение, вдруг сгорела крыша. Все это странно", - сказал бизнесмен.

О причинах ЧП

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области, предварительная причина возгорания - "нарушение правил проведения огневых работ или неосторожное обращение с огнем". На тушение было привлечено 16 единиц техники и 50 человек личного состава из региона и соседней Архангельской области.

По данным главы Великоустюгского района Александра Кузьмина, на тушении работала масштабная группировка спасателей из Великого Устюга, поселка Кузино и города Котласа Архангельской области. "Не исключаю, что причиной возгорания могла стать искра от аппарата по резке металла вследствие его небезопасного использования. Знаю, что новый собственник здания пилит на металл оборудование", - написал глава района на своей странице "ВКонтакте".

Собственник помещений эти данные опроверг. "У нас в этом корпусе абсолютно никто никакие работы не проводил - ни сварочные, ни другие. Наши подрядчики работают на других объектах обанкротившегося предприятия ОАО "Вологодский текстиль", вывозят и убирают мусор, оставшийся от производственной деятельности. Конкретно в горевшем здании никто из наших подрядчиков не работал", - сказал Аликян.

Красавинский льнокомбинат - одно из старейших льнопрядильных предприятий России со 170-летней историей. Первая ткацкая фабрика появилась в Красавино в 1843 году. С середины 2012 года предприятие не эксплуатировалось. В декабре 2020 года весь имущественный комплекс выкупил на торгах предприниматель Аликян. Что планировалось сделать на этой территории, он не сказал, сославшись на коммерческую тайну.

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