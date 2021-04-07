СК начал проверку работы руководства Тульского перинатального центра после жалоб пациенток

ТУЛА, 7 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку работы руководства Тульского областного перинатального центра после публикации в социальных сетях и СМИ видеообращения пяти жительниц, сообщивших о смерти трех детей из-за якобы низкого качества услуг в медучреждении. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тульской области.

В СМИ сообщалось, что, помимо трех детей, погибших в реанимации, еще один ребенок находится на учете невролога с подозрением на эпилепсию. Эти случаи происходили в период с 2017 по 2021 год.

"По сведениям о многочисленных нарушениях со стороны медицинского персонала перинатального центра, изложенных заявителями в видеообращении, отделом по расследованию особо важных дел начата процессуальная проверка на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Решение о начале проверки было принято после встречи руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Владимира Усова с бывшими пациентками медцентра, опубликовавшими коллективное видеообращение. "В настоящее время следственным управлением направлено письменное обращение в министерство здравоохранения региона с просьбой оказать необходимую медицинскую и реабилитационную помощь женщинам", - сообщили в ведомстве.

Проверки по изложенным в обращении данным также организовали прокуратура Тульской области и министерство здравоохранения региона.