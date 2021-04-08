В Татарстане пропавшего мальчика нашли мертвым

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Спасатели и волонтеры нашли мертвым мальчика, пропавшего накануне в Елабужском муниципальном районе Татарстана. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 06:50 мск спасатели зонального поисково-спасательного отряда номер 5 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан совместно с волонтерами [отряда] "Лиза Алерт" обнаружили тело пропавшего накануне мальчика 2013 года рождения у берега реки Юрашка в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду у села Старый Юраш Елабужского района", - говорится в сообщении.

Тело ребенка передали правоохранителям, уточнили в пресс-службе ведомства.