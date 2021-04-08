Верховный суд 20 апреля рассмотрит жалобу на решение о слушании дела Михаила Меня в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ 20 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на решение кассационного суда о слушании дела экс-губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 20 апреля в 10:00", - сказал собеседник агентства.

23 марта Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство заместителя генерального прокурора РФ и направил дело в отношении бывших губернаторов Ивановской области Меня и Павла Конькова, а также управляющего директора компании "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина в Тверской суд Москвы.

В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как ранее сообщал его адвокат Мурад Мусаев, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Эта группа, куда, по данным СК, входили Мень и бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков, запланировала перечислить средства из регионального бюджета в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в "Продо".

Конькова задержали 31 мая 2019 года в Иванове по уголовному делу о коррупции. Ему было также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО, в марте 2020 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Мень был задержан 18 ноября 2020 года. Ему тоже инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ.