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Суд в Симферополе арестовал одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта

Мужчина будет находиться под стражей до 8 июня
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Одного из двух жителей Крыма, задержанных по подозрению в содействии терроризму, арестовали на два месяца. Об этом сообщается в пятницу на сайте Киевского районного суда Симферополя.

"В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил избрать подозреваемому А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчине, если его вину удастся доказать, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Крым.

По версии следствия, арестованный исповедовал наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к войне против представителей других религий и конфессий. Он поддерживал отношения с членом запрещенной в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и перечислял сообществу деньги.

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