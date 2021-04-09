В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве греческого журналиста

ВЕНА, 9 апреля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила, что необходимо установить и привлечь к ответственности убийц греческого журналиста Йоргоса Караиваза.

"Журналисты всегда должны быть в безопасности во время выполнения своей работы. Виновные должны быть привлечены к ответственности, такие чудовищные преступления не могут оставаться безнаказанными", - написала Рибейру в пятницу в Twitter. Она надеется, что греческие власти сумеют "в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности виновных в убийстве Йоргоса Караиваза и выяснить мотивы этого ужасного нападения".

В пятницу в афинском районе Алимос преступники застрелили известного греческого журналиста Йоргоса Караиваза, который многие годы вел репортажи на криминальные темы. Неизвестные, приехавшие на мотоцикле, устроили засаду у дома репортера и расстреляли его примерно в 14:00. Злоумышленники точно знали распорядок дня журналиста и, вероятно, наблюдали за ним: как только он вернулся домой, киллеры выпустили в него как минимум шесть пуль. По другим данным, на месте преступления были найдены 17 гильз.

Это второе убийство журналиста в Греции за последние годы. 19 июля 2010 года неизвестные выпустили 16 пуль в журналиста Сократа Гиолиаса около его дома.