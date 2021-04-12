Угрожавший ножом инспектору ВАИ актер Лавров не стал обжаловать свой домашний арест

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Актер Андрей Лавров не стал подавать жалобу на решение отправить его под домашний арест после нападения с ножом на инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сказано на сайте Таганского суда, столицы который избрал артисту меру пресечения.

"В суд жалоб от Лаврова А. М. на решение от 23 марта о его домашнем аресте не поступало. Оно вступило в силу", - отмечается в сообщении на сайте.

Ранее суд отклонил ходатайство следствия об отправке актера в СИЗО и избрал Лаврову, обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти"), домашний арест на срок до 19 мая.

19 марта 44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания. В отношении него полиция возбудила дело по статье об угрозе убийством. Его отпустили под подписку о невыезде. Позже СК возбудил дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Актер был задержан, ему грозит до пяти лет колонии.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в сериалах "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному", "Молодые и злые", "СОБР" и других.