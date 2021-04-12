Пожар на территории бывшей фермы в Подмосковье локализован на площади 3,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожар, возникший на территории бывшей фермы в деревне Аксеново-Бутырки в Подмосковье, где загорелись деревянные поддоны, локализован на площади 3,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 12:36 объявлена локализация пожара на площади 3 200 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что огнем охвачено 2,5 тыс. кв. м. Как отметили в главке, к тушению привлекаются 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек и три единицы техники.

Информация о пожаре на территории заброшенной фермы поступила в 11:26. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение деревянных поддонов на улице, отмечалось, что есть угроза перехода огня на кирпичное строение. По данным источника ТАСС, общая площадь, занимаемая поддонами, составляет 10 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения - (13:07 мск) - Обновлено, добавлены подробности в третьем абзаце.