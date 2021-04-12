Превышения ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей Невской мануфактурой нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория не выявила превышения допустимых норм вредных веществ в воздухе в районе жилых домов рядом с территорией горящего здания Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"На данный момент превышения допустимых концентраций вредных веществ в районе близлежащих жилых домов не обнаружено. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности продолжает работать на месте", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора также сообщили, что сотрудники ведомства совместно с "Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" выехали на место происшествия для исследования воздуха, так как рядом находится жилая застройка и школа. Взятые пробы уже направлены в лабораторию.

"Пожар сопровождается интенсивными дымовыми выбросами. В зоне влияния дымовых выбросов находится жилая застройка, образовательные учреждения. Управление настоятельно рекомендует закрыть окна и форточки, не совершать прогулки на открытом воздухе вблизи очага пожара и в зоне возможного влияния дымовых выбросов", - отметили в управлении.