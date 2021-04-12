На Ставрополье из-под завалов обрушившегося склада извлекли тело второго погибшего

ПЯТИГОРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело второго мужчины, который погиб после обрушения неэксплуатируемого складского помещения на Ставрополье. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 19:25 мск аварийно-спасательные работы завершены, тело второго погибшего извлечено из-под завалов", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в поселке Нежинском, на улице Тепличной, 46, произошло обрушение несущих конструкций в неэксплуатируемом складском помещении. В результате обрушения один человек погиб, один находился под завалами, еще одному удалось спастись. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).