В Северной Осетии возбудили дело после захвата заложников магазине

ВЛАДИКАВКАЗ. 12 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии по факту захвата заложников в магазине, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"В отношении 53-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в захвате заложников", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 апреля около в 14:00 подозреваемый проследовал в помещение магазина, расположенного по улице Куйбышева во Владикавказе. Там под угрозой приведения в действие муляжа самодельного взрывного устройства, находившегося у него в рюкзаке, и ножа, он удерживал около часа в качестве заложников одиннадцать человек, требуя, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников.

Подозреваемого задержали, заложников освободили. Никто не пострадал.

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.