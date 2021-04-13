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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Владелец мануфактуры в Петербурге не исполнил предписания МЧС о нарушении безопасности

Ранее в отношении него составили протокол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Владелец Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, где в понедельник произошел крупный пожар, не исполнил предписания сотрудников МЧС по устранению грубых нарушений требований пожарной безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе городского главка МЧС.

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"В ходе проверки месячной давности надзорными органами МЧС России был выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности. В установленный срок законные предписания не были исполнены собственниками объекта, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен протокол, который был направлен в мировой суд Невского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Согласно материалам мирового суда по месту регистрации юрлица - АО "Невская мануфактура" в отношении компании был составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ ("Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор"). Рассмотрение протокола в суде было назначено на 12 апреля, однако оно было отложено из-за неявки представителя юридического лица на заседание. Юридическое лицо могут оштрафовать на 80 тыс. рублей.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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