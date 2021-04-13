Глава администрации Аксайского района Ростовской области Борзенко арестован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца главу администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В понедельник источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области сообщил, что в отношении Борзенко и еще шести человек возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Виталия Борзенко задержали в Кисловодске. По словам представителя администрации Аксайского района, в понедельник силовики проводили мероприятия в здании администрации. Сотрудники правоохранительных органов запрашивали документы. Однако о цели их изучения силовиками в администрации пояснить не смогли. Официально Борзенко с 12 апреля находится в отпуске, сообщил представитель администрации.

Борзенко возглавляет Аксайский район с 1994 года.