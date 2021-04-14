Площадь пожара в Новохоперском лесхозе в Воронежской области выросла до 250 га

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Площадь возгорания в Новохоперском лесничестве в Воронежской области увеличилась со 100 до 250 га, сообщил ТАСС в среду замдиректора лесхоза Роман Поляков.

"В настоящее время площадь пожара составляет приблизительно 250 га, пожар еще не локализован", - сказал Поляков.

Пожар в Новохоперском лесничестве возник во вторник около 12:00 мск, к вечеру его площадь выросла до 100 га. Общая площадь лесхоза составляет более 22 тыс. га. По словам Полякова, во вторник пожар от Новохоперского лесничества перекинулся на участки Хоперского заповедника.

Как сообщил ТАСС замдиректора заповедника Александр Задорожный, в результате сгорело около 20 га растительности на территории заповедника, пожар был ликвидирован. "В настоящее время мы обошли участки - огня нет. Мы сейчас примерно оцениваем площадь сгоревшей территории, это около 20 га, в том числе верхового пожара - около 1 га. Но к обеду ветер усилится, может, еще возникнет возгорание", - сказал он.

В Воронежской области в понедельник и вторник зафиксировали необычайно высокую температуру - воздух до 25 градусов. Из-за установившейся в регионе аномально жаркой, нехарактерной для весны погоды, сильного ветра (до 21 м/с) и отсутствия осадков резко выросла площадь ландшафтных пожаров. За последние сутки пожарные подразделения региона совершили 150 выездов на борьбу огнем.