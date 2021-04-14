СМИ: убивший более 50 человек в Крайстчерче попросил не называть его террористом

CИДНЕЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в Крайстчерче, потребовал пересмотра условий содержания в тюрьме, а также попросил прекратить называть его террористом. Об этом в среду сообщает газета New Zealand Times .

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Таррант выступил с такими требованиями в преддверии начинающихся в четверг в Верховном суде города Окленд закрытых слушаний о пересмотре судебного решения, по которому он был приговорен к пожизненному заключению за совершенное преступление. Осужденный заявил, что сам будет представлять свои интересы.

Как отмечает газета, Таррант - единственный человек в Новой Зеландии, которого суд признал террористом.

Он отбывает заключение в тюрьме, специально открытой для его содержания. В настоящее время заключенными в ней являются Таррант и еще два преступника. Расходы на содержание Тарранта в спецтюрьме составили в прошлом году $2,7 млн, что вдвое больше расходов на всю пенитенциарную систему Новой Зеландии.