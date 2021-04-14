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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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СК потребовал заключить под стражу руководителей сгоревшей "Невской мануфактуры"

Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека
© Петр Ковалев/ТАСС
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Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи ходатайствуют в суде в Санкт-Петербурге о заключении под стражу гендиректора сгоревшей Невской мануфактуры Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Макеева и Алексея Михневича, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека")", - говорится в сообщении.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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