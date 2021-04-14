В Тамбовской области сняли угрозу распространения огня на 20 домов

ТАСС, 14 апреля. Пожарные отстояли от перехода огня с пала сухой травы на 20 домов в населенном пункте Троицкая Вихляйка в Тамбовской области, угроза его распространения снята. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на площади 600 кв. м. Из за сильного ветра (20 м/с) огонь быстро распространялся. Благодаря слаженной работе пожарных угроза распространения снята. Пожарным удалось отстоять порядка 20 домов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что тушение осложняет отсутствие водоисточников и не убранная в границах населенного пункта сухая растительность.

Ранее в среду ТАСС представитель районной ЕДДС сообщил, что в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области сгорели пять жилых домов, еще три были охвачены огнем. Ситуацию осложняет сильный ветер, рядом с селом находится лес. Позже в МЧС сообщили, что переход огня произошел на 21 дом - четыре жилых, четыре дачных, а также 13 нежилых домов и надворные постройки. На место готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России, идет наращивание группировки.

В последние несколько дней в Тамбовской области установилась сухая, жаркая погода без осадков, днем температура достигает плюс 22 градусов.

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