Пожар в больнице Ивано-Франковской области Украины ликвидировали

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украинские спасатели полностью погасили пожар в здании Долинской центральной районной больницы (ЦРБ) в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram-канале.

"В 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 кв. м. <...> В 09:49 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Из здания больницы эвакуировали 37 человек, в том числе четверых неходячих, а в отделении реанимации задействовали генератор. "Жертв и пострадавших нет", - заверили в ГСЧС.

Пожар в больнице начался в четверг утром, охватив огнем кровлю здания и одну из комнат корпуса. К тушению привлекались 70 сотрудников ГСЧС и 17 единиц техники, а также газодымозащитная бригада.