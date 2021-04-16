В Минске начался процесс в отношении Тимы Белорусских по делу об обороте наркотиков

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Суд Московского района Минска в пятницу приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении белорусского музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) и его знакомого, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что музыкант обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма и в приобретении гашиша массой более 1,96 грамма, а его знакомый - в перевозке и хранении наркотических веществ.

По данным следствия, обвиняемые в декабре 2020 года и январе 2021 года через интернет приобрели более 1,96 грамма гашиша. Часть наркотика они употребили в помещении игрового клуба в Минске, а оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. Также, согласно материалам дела, при обыске у музыканта было найдено 0,03 грамма амфетамина.

Оба обвиняемых признали вину. Во время следствия в отношении музыканта была применена мера пресечения в виде залога. Его знакомый находится под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.