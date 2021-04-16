Верховный суд постановил перенести в Москву процесс по делу Арашуковых

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил перенести рассмотрение уголовного дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других обвиняемых из Верховного суда республики в Мосгорсуд.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Суд постановил удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры и перенести рассмотрение дела Арашуковых из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд", - сообщили ТАСС в Верховном суде РФ. Всем фигурантам дела продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября.

Генеральная прокуратура РФ ходатайствовала о проведении суда над экс-сенатором, его отцом и другими участниками преступного сообщества в Москве, так как обширные связи Арашуковых в КЧР могут повлиять на объективность судебного процесса. Представители надзорного ведомства считали, что Арашуковы имеют возможность влиять на присяжных и дискредитировать сторону обвинения через местные СМИ. Экс-сенатор и его адвокат выступали против проведения суда в Москве.

Дело Арашуковых

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Фигурантами уголовных дел стали также бывший и. о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный Андрей Филиппов, а также начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых. Всего по делу проходят 20 обвиняемых и порядка 400 свидетелей.