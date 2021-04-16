СК потребовал домашний арест фигуранту дела замглавы блока экономической политики Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет требует поместить под домашний арест Дмитрия Рославцева, проходящего по делу заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде столицы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"Рославцеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Рославцев проходит по делу Костромы.

По словам собеседника агентства, ранее Рославцев занимал должность первого замглавы ГБУ "Городское агентство управление инвестициями". Согласно сайту мэра Москвы, до лета 2020 года это учреждение возглавлял сам Кострома.

Ранее сообщалось, что следствие требует отправить замглавы департамента экономической политики и развития Москвы под арест до 14 июня. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Как говорится на сайте столичной мэрии, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в городе.